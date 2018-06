Stiri pe aceeasi tema

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile. Opoziția are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile, iar cele trei partide au doar 155…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile, insa sansele opozitiei de a trece motiunea sunt minime, in conditiile in care sunt necesare minimum…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Conform surselor citate, intalnirea a…

- Inainte de votul pentru moțiunea cenzura impotriva Guvernului Dancila, inițiata de Opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, a transmis un mesaj catre membrii formațiunii, in care este scris faptul ca liberalii vor organiza un miting, marți, inainte de ziua decisiva pentru Executiv.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca UDMR ar trebuie sa susțina moțiunea de cenzura, prin prisma electoratului care i-a votat la alegerile parlamentare. Afirmația vine in contextul in care Kelemen Hunor a spus ca o "negociere" la liderul liberal a inseamnat o cafea, prin data de 20 mai,…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- Opozitia a depus, miercuri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului, intitulata ”Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!”. Pentru ca motiunea sa treaca, iar Guvernul sa cada, sunt necesare voturile favorabile a 233 de parlamentari, titreaza News.ro. Liderul PNL, Ludovic…