Victor Ponta: "A acceptat şi PNL, ne întâlnim zilele viitoare şi rezolvăm într-un mod echitabil şi constituţional pensiile speciale" "PNL a venit la guvernare in octombrie spinand ca va repara nedreptatile de la pensiile speciale. Aceste proiecte au fost facute ca sa pice la CCR. Eu cred ca sumele peste 10000 de lei pot si trebuie sa fie impozitate in plus fata de pensiile si salariile mici. Pana la urma a acceptat si PNL, ne intalnim in urmatoarele zile si rezolvam intr-un mod echitabil si constitutional problema pensiilor speciale. Pana acum, timp de 8 luni, PNL, USR si PSD la un moment dat au venit cu declaratii, dar fara un proiect echitabil. Trebuie sa gasim solutii echitabile si solidare pentru societatea… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

