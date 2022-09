Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant al echipei naționale, Ciprian Marica l-a criticat pe președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, dar i-a luat apararea selecționerului Edi Iordanescu. “Am plecat cu o impresie pozitiva, sunt bucuros ca am caștigat contra primului loc. Sigur, selecționerul ne arata ca exista…

- Mircea Lucescu a vorbit despre situația naționalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii au retrogradat in Liga C a Ligii Națiunilor, intr-o grupa cu Finlanda, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina. Tehnicianul echipei ucrainiene este de parere ca Liga Natiunilor nu este o competitie foarte importanta, fiind…

- Fostul internațional roman, Gabi Balint, s-a aratat dezamagit de situația echipei naționale. Fostul mare fotbalist a declarat ca prima reprezentativa nu are același nucleu de jucatori meci de meci. ”Nu avem jucatori care sa se detașeze cumva de ceilalți jucatori. Avem jucatori pasibili de convocare,…

- Romania a obținut o victorie de orgoliu in fața Bosniei, scor 4-1, in Giulești, dar a incheiat pe ultimul loc grupa și a retrogradat un nivel in Liga Națiunilor, in Divizia C, deoarece și Finlanda și-a caștigat meciul din Muntenegru, 2-0. Pentru prima data in istoria naționalei, Romania a incheiat o…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a sustinut in aceasta seara ultimul meci din grupa a 3 a a Diviziei B din Liga Natiunilor, intalnind pe teren propriu Bosnia Hertegovina.Tricolorii erau pe ultimul loc in clasament, 4, iar oaspetii pe prima pozitie, pe care nu o mai puteau pierde.Pentru a evita…

- Selecționerul Edi Iordanescu a cerut mai multa liniște inaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina, din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor. Dupa aceasta partida, ar urma o analiza a activitatii selecționerului. “Important este sa vedem cum terminam, sa aducem trei puncte in acest ultim joc, pentru…

- Ladislau Boloni (69 de ani) a reacționat in urma remizei naționalei Romaniei, cu reprezentativa Finlandei. Tehnicianul a negociat cu FRF pentru postul de selecționer, dar Burleanu voia o clasare buna in Liga Națiunilor, iar negocierile au picat. ”Ultimul loc in grupa nu este niciodata entuziasmat. Sunt…

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei evolueaza in Liga B, grupa a 3-a din UEFA Nations League, o grupa caștigata de Bosnia-Herțegovina (cu 11 puncte), urmata de Muntenegru (7 puncte), Finlanda (5 puncte) și Romania (cu 4 puncte). Prima clasata, Bosnia-Herțegovina, a promovat matematic in Liga A, iar…