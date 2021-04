Victor Pițurcă și marele său regret. Puțini români știu asta despre fostul selecționer al României Victor Pițurca și marele sau regret. Puțini romani știu asta despre fostul selecționer al Romaniei. Ce se intampla in viața marelui fotbalist, citiți in randurile de mai jos. Victor Pițurca a recunoscut totul. Care este cel mai mare regret al fostului fotbalist Victor Pițurca a facut dezvaluiri despre marele sau regret. Puțini dintre romani știu […] The post Victor Pițurca și marele sau regret. Puțini romani știu asta despre fostul selecționer al Romaniei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Victor Pițurca, 64 de ani, fostul selecționer al echipei naționale, a dezvaluit care este cel mai mare regret al carierei: necalificarea la un Campionat Mondial. „Cand eu faceam 0-0 cu Franța, la Euro 2008, zicea presa ca Romania joaca urat, ca vai ce meci groaznic. Apoi am facut 1-1 cu Italia, in meciul…

