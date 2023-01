Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a venit, luni dupa-amiaza, cu un comunicat oficial in dosarul in care au fost reținuți Victor Pițurca, fost selecționer al echipei naționale de fotbal, și Gabriel Țuțu, șeful Romarm. Procurorii susțin ca au dispus efectuarea urmaririi…

- Achiziții publice realizate, in perioada pandemiei, de catre Romarm și MApN sunt vizate de procurori, conform unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Gabriel Țuțu, șeful Romarm, este cercetat pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave, trafic de influența in forma continuata…

