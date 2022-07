Victor Pițurca (66 de ani) trage un semnal de alarma și spune ca Steaua nu va avea drept de promovare in Superliga nici la finalul sezonului de Liga a 2-a. ”Domnilor, trece timpul și ne trezim iar ca Steaua nu poate promova! Nu vad sa se fi luat vreo masura, trece timpul și va incepe campionatul și probabil iar Steaua nu va avea drept de a promova. Eu nu ințeleg de ce nu se iau masuri. Trece timpul și vad ca lucrurile nu sunt in regula, am stat de vorba cu Oprița și el e ingrijorat, asta e situația”, a spus Pițurca, pentru Pro TV . The post Victor Pițurca, mesaj dur pentru conducerea clubului…