- Victor Pițurca (66 de ani), fostul selecționer al naționalei Romaniei, a vorbit despre posibilitatea ca acesta sa revina pe banca formației patronate de Adrian Mititelu (54 de ani), FCU Craiova 1948. „Satana” a exclus din start varianta de a conduce banca gruparii din Craiova.. ...

- David Croitoru (19 ani), fiul fostului antrenor al celor de la FCU Craiova 1948, Marius Croitoru (42 de ani), a parasit și el gruparea patronata de Adrian Mititelu. Fiul fostului antrenor a realizat ca nu mai avea niciun viitor la gruparea olteana și a decis sa plece. David Croitoru: „M-am simțit foarte…

- Cristian Sapunaru (38 de ani) a oferit propria versiune asupra evenimentelor reprobabile de la finalul meciului FCU Craiova - Rapid 1-0. Printre altele, Sapunaru susține ca nu a lovit persoana cu care a intrat in conflict in drumul catre vestiare, la care Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova,…

- Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, nu a ințeles decizia VAR de a valida golul lui Sidibe din meciul cu Sepsi, scor 1-0, in ciuda faptului ca mijlocașul dreapta a atins mingea cu mana inainte de a marca. In minutul 44 al meciului dintre FCU și Sepsi, Sidibe a preluat mingea, aceasta la lovit…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a dezvaluit ca Rapid il vrea pe mijlocașul Samuel Asamoah (28 de ani), dar nu este de acord cu suma care i-a fost oferita. Finanțatorul oltenilor a spus in aceasta dimineața ca Rapid i-a oferit 300.000 de euro pentru belgianul adus in vara lui 2021, dar…

- Surpriza in Banie! Mirel Radoi, aproape de banca U. Craiova, dupa victoria in fața rivalei din oraș. Gruparea patronata de Mihai Rotaru a invins in „derby-ul Olteniei” cu 2-1, echipa finanțata de Adrian Mititelu. Dar jocul prestat de juveții antrenați de Laszlo Balint nu e pe placul conducatorilor clubului.…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, a dezvaluit ca a avut doua tentative de a-l transfera la echipa sa pe Bogdan Rusu (32), atacantul cumparat luni de FCSB de la CS Mioveni. Gigi Becali l-a transferat in regim de urgența pe Bogdan Rusu, cel mai important jucator de la CS Mioveni,…