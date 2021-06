Victor Pițurcă, despre o implicare financiară la Steaua: ”Trebuie să revină unde a fost” Fostul selecționer al Romaniei a dat un raspuns categoric in ceea ce privește o posibila participare a sa din punct de vedere financiar la nou-promovata din Liga a 2-a. Steaua a ajuns in divizia secunda a fotbalului romanesc și are nevoie de sprijinul financiar al unui investitor privat pentru a putea promova inca din primul an și in Liga 1.Pentru a afla ce a declarat Victor Pițurca legat de o posibila implicare financiara a sa la Steaua, acceseaza realitateasportive.net . Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

