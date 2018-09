Stiri pe aceeasi tema

- FCSB o intalnește in aceasta seara, la Voluntari, pe FC Botoșani, intr-un meci din etapa a 7-a a Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:30 » FCSB - FC Botoșani Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…

- Selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 24 de jucatori pentru partidele cu Portugalia (din 7 septembrie) si cu Bosnia-Hertegovina (de pe 11 septembrie), din Grupa a VIII-a a calificarilor pentru Campionatul European de anul viitor. Printre cei chemați la reprezentativa…

- Becali nu-i vrea, joi, in primul "11" pe Nedelcu, Man, Qaka, Morutan, Coman si Tanase, a caror medie de varsta e de 21 de ani, si mizeaza pe o formatie de start ce depaseste 29 de ani Patronul Becali nu mai are nicio retinere sa fie si in public antrenorul Becali. Si, practic, i-a creionat lui Dica…

- Gigi Becali sustine ca FCSB este favorita la calificare! RAPID VIENA - FCSB 3-1 in prima mansa din PLAY-OFF EUROPA LEAGUE. Se decide pe Arena Nationala! "Șansele de calificare sunt 60% pentru noi, 40% pentru Rapid Viena. Am vazut, e o echipa care nu ne poate scoate. Rapid Viena e o…

- "Norocul lor a fost ca i-a salvat finalul. Pana in minutul 70 nu am dat un sut la poarta, dar nu ai ce sa le zici. In ultimele zece minute a fost miuta, ne-am jucat cu adversarul. Nu vreau sa fiu carcotas, doar atrag atentia. Nu poti sa tragi primul sut pe poarta in minutul 70. Nu poti! Dar nu vreau…

- FCSB și Hajduk Split se infrunta pentru un loc in play-off-ul Europa League. Marele semn de intrebare in privinta primului „11" la returul cu Hajduk e pentru postul de mijlocas dreapta: Man, Morutan si Jakolis se lupta pentru un singur tricou de titular. FCSB și Hajduk Split e joi, de la ora 21:30,…

- FCSB a incheiat la egalitate in deplasare cu echipa croata Hajduk Split, scor 0-0, in meciul disputat joi pe stadionul Poljud, in mansa intai a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Dominata in prima repriza, dar cu o evolutie in crestere dupa minutul 46, FCSB a obtinut un rezultat…

- Victor Piturca e in conflict cu cei de la FCSB si dupa derby-ul Ligii 1 Betano, dintre elevii lui Dica si ros-albi, a tinut sa le transmita un mesaj celor din clubul finantat de catre Gigi Becali.