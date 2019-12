Victor Pițurcă: Ca de obicei, am intrat într-o depresie fotbalistică Victor Pițurca, managerul general al Universitații Craiova, spune ca s-a obișnuit cu eșecurile la formația pe care o pregatește. Dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 0-1, tehnicianul a declarat ca jucatorii sai au intrat intr-o "depresie fotbalistica", iar totul a fost la intamplare, scrie Mediafax. "Nu cred ca se poate vorbi de o criza, insa fotbalul se joaca pe goluri. Nu marchezi, se intampla ce s-a intamplat.A doua repriza a fost controlata tot de noi pana am primit acel gol stupid. Ca de obicei, am intrat intr-o depresie fotbalistica și totul cam la intamplare era. Nu a fost vorba… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca (63 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, si-a criticat jucatorii la finalul partidei cu Astra Giurgiu, 0-1. „Nu stiu daca se poate vorbi de o criza. Am ratat, dar fotbalul se joaca pe goluri. Tot noi am controlat si repriza secunda. Am intrat intr-o depresie fotbalistica…

- Președintele Universitații Craiova, Sorin Carțu, a afirmat ca Mirko Pigliacelli și-a incheiat „exilul“ la echipa secunda. „Sorinaccio“ a menționat ca portarul italian va reveni de luni la antrenamentele lui Victor Pițurca. Reamintim ca Piți l-a scos din lotul sau pe Pigliacelli dupa ce acesta a comentat…

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a oferit declarații la finalul meciului in care echipa sa a caștigat cu FC Botoșani, scor 3-1. Tehnicianul oltenilor a recunoscut ca s-a grabit in momentul in care a afirmat ca obiectivul echipei este caștigarea campionatului. Vezi AICI programul…

- Victor Pițurca, antrenorul Universitații Craiova, a declarat, duminica, dupa victoria obtinuta de Universitatea Craiova in fata lui FC Hermannstadt, scor 3-0, ca este mulțumit de evoluția elevilor sai, anunța MEDIAFAX.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face…

- Victor Pițurca (63 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a oferit declarații dupa remiza echipei sale impotriva celor de la Academica Clinceni, scor 0-0. Vezi AICI programul etapei #14Vezi AICI clasamentul Ligii 1 „Le-am și spus celor din staff-ul meu ca ocaziile ratate din prima repriza iși vor…

- Victor Pițurca, antrenorul Universitații Craiova , a fost dezamagit profund de evoluția elevilor sai din meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 2-0 in Ardeal. „Nu cred ca am terminat in genunchi meciul, dar daca iei goluri de maniera… Daca faci cadouri CFR-ului, sigur ca te executa. Am pierdut și felicit CFR-ul,…

- Victor Piturca a obtinut prima sa victorie in cel de-al treilea sau mandat de antrenor al Universitatii Craiova, 3-2 cu Gaz Metan Medias, vineri seara, in deplasare, in primul meci din etapa a 10-a a Ligii I de fotbal. Universitatea a deschis scorul prin cvasidebutantul Luis Emanuel Nitu (6), care a…

- Criticat de multe ori ca e un antrenor defensiv, Victor Pițurca (63 de ani) e lider in toate ierarhiile care au la baza ofensiva intre actualii antrenori din campionat. Pițurca a revenit in Liga 1 și odata cu intoarcerea lui, toate topurile au un nou lider. Chiar pe noul antrenor al Universitații Craiova! Mai…