Victor Pițurcă, antrenor Universitatea Craiova: Nu am șanse,…

Victor Pițurca a declarat, vineri, la conferința de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, ca, daca nu va mai avea șanse la titlu, va parasi Universitatea Craiova, conform Mediafax.

Pițurca a fost intrebat la conferința de presa daca va parasi Craiova, in cazul in care șansele la caștigarea campionatului se vor diminua considerabil. Tehnicianul a confirmat acest lucru, insa a adaugat ca deocamdata celelalte echipe nu au timp sa se departeze in clasamentul Ligii 1.

