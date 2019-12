Stiri pe aceeasi tema

- Victor Piturca, antrenorul Universitatii Craiova , a afirmat astazi ca nu renunta la gandul de a cuceri titlul in acest sezon. El a punctat ca isi doreste si crede foarte mult in acest obiectiv, iar daca lucrurile nu decurg favorabil, atunci pleaca din Banie. „S-au facut speculatii gratuite dupa meciul…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, de sambata, din etapa a 21-a a Ligii 1 de fotbal, ca obiectivul sau este cucerirea titlului, iar in cazul in care va ajunge la concluzia ca nu are sanse,…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Victor Pițurca, s-a aratat nemulțumit de prestația elevilor sai din meciul cu Astra, pierdut cu 1-0. „Nu știu daca se poate vorbi de o criza. Fotbalul se joaca pe goluri. Trebuie sa marchezi goluri. Daca nu marchezi gol / goluri se intampla ce s-a intamplat.…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova , Valentin Mihaila, considera nemeritata infrangerea de la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, scor 0-1, ținand cont de numarul ocaziilor de poarta. „A fost un meci asemanator celui din turul campionatului, cu multe ocazii ratate de noi. Ei au avut doua ocazii și au…

- Universitatea Craiova nu a avut deloc timp de relaxare dupa succesul inregistrat duminica seara, 3-0 cu Hermannstadt. Pentru trupa lui Victor Piturca vine un alt meci important si cu o conotatie aparte, la Sfantu Gheorghe, contra lui Sepsi. Un prim aspect, alb-albastrii nu au prea castigat pe terenul…

- CS Universitatea Craiova a invins FC Voluntari cu 4-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Victor Pițurca (63 de ani) e mahnit din cauza accidentarii lui Elvir Koljic și critica intarzierea schimbarii gazonului de pe „Ion Oblemenco”. Echipele calificate in sferturile Cupei sunt…

- Universitatea Craiova a obținut o victorie frumoasa și importanta ieri seara, 3-1 cu Viitorul, și se bucura de locul doi in clasamentul Ligii I. La finalul intalnirii, antrenorul formației din Banie, Victor Pițurca, s-a aratat mulțumit de reușita elevilor sai, a apreciat evoluția de dupa minutul 30…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca pentru el cea mai importanta competitie este Liga I, insa a precizat ca in niciun caz nu va neglija Cupa Romaniei. El a explicat ca in partida de miercuri cu CSM Resita, din saisprezecimile…