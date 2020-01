Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca a plecat de la CS Universitatea Craiova in urma unei discuții cu patronul Mihai Rotaru, care n-a acceptat sa aduca jucatorii pe care-i voia antrenorul in aceasta iarna. Gazeta Sporturilor a intrat in posesia listei pe care Pițurca i-a dat-o lui Rotaru. ...

- Clubul Universitatea Craiova si antrenorul principal au hotarat de comun acord rezilierea contractului la cererea lui Victor Piturca, a anuntat clubul craiovean, anunța news.ro."Aceasta cerere a fost fundamentata de domnia sa prin prisma faptului ca dorinta de a castiga campionatul nu a fost…

- Universitatea Craiova a oficializat astazi desparțirea de antrenorul Victor Pițurca, exact cum anunța GdS pe 27 decembrie . „Clubul Universitatea Craiova și antrenorul principal au hotarat de comun acord rezilierea contractului la cererea domnului Victor Pițurca. Aceasta cerere a fost fundamentata de…

- Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo București, ar putea semna luni cu echipa antrenata de Victor Pițurca, Universitatea Craiova, anunța MEDIAFAX.Potrivit informațiilor oferite de ProSport, Universitatea Craiova l-a ofertat pe capitanul ”cainilor roșii”, care ar urma sa semneze contractul…

- Reputatul antrenor roman Mircea Lucescu (74 ani) a refuzat oferta primita din partea clubului elvetian FC Sion, potrivit cotidianului Le Matin , citat de Agerpres. Lucescu a fost una dintre principalele optiuni ale patronului Christian Constantin. Acesta a anuntat la un moment dat ca „discutiile au…

- Victor Pițurca, 63 de ani, i-a transmis patronului Rotaru sa iși caute antrenor daca nu baga mana adanc in buzunare. Eugen Neagoe (52 de ani), favoritul conducatorilor olteni pentru inlocuire, nu ia in calcul varianta. Eugen Neagoe este liber de contract dupa desparțirea de FC Hermannstadt. „Geana”,…

- Gigi Multescu, antrenorul Universitatii Craiova in sezonul 2016-2017 (locul 4), a implinit ieri 68 de ani. GdS l-a contactat telefonic si, pe langa urari, a stat de vorba cu tehnicianul originar din Teleorman, care si-a castigat respectul prin tactica ofensiva pe care a implementat-o atunci echipei…

- Victoria cu FC Viitorul si maniera in care a fost obtinuta i-a determinat pe suporterii Universitatii Craiova sa creada ca echipa se afla la un nivel bun. Din pacate, a urmat o remiza cu Poli Iasi si o infrangere clara si dureroasa din pricina statisticii la CFR Cluj. Acest esec i-a sifonat imaginea…