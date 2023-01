Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 31 ianuarie 2023, procurorii DNA au anunțat oficial ca l-au reținut pe Alex Pițurca in cazul maștilor neconforme trimise catre MAPN și ca vor cere arestarea preventiva a acestuia. Rocada intre Victor și Alex Pițurca. Dupa ce, luni, primul a fost reținut pentru 24 de ore de catre DNA pentru cumparare…

- Alexandru Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție. Fostul selectioner a izbucnit in lacrimi la sediul DNA, acolo unde a mers sa fie pus sub control judiciar. Vizat de un dosar de vanzare de maști neconforme catre Ministerul Apararii e fiul lui Victor Pițurca,…

- Alexandru Pițurca, fiul fostului selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, a fost reținut 24 de ore de procurorii DNA. Alexandru Piturca s-a prezentat, astazi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori. Ela fost pus sub urmarire penala in dosarul in…

- Audiat din nou la sediul DNA, Victor Pițurca (66 de ani) a fost pus sub control judiciar. CAZUL PE SCURT: Fostul selecționer Victor Pițurca e acuzat de cumparare de influența in dosarul maștilor neconforme achiziționate de spitale MApNPrin acest contract, o firma a fiului sau, Alexandru Pițurca, a incasat…

- Victor Pițurca a fost eliberat din arest dupa ce a fost reținut 24 de ore. Fostul selecționer a fost plasat sub control judiciar și a spus ca nu are nicio treaba cu aceasta afacere. Victor Pițurca, eliberat din arest, la doar ora dupa ce s-a plimbat la DNA cu catușe la maini Rasturnare de situație […]…

- Victor Piturca a parasit arestul Politiei Capitalei dupa ce a expirat ordonanta de retinere. DNA nu a cerut arestarea si l-a plasat pe fostul selectioner sub control judiciar. Acesta a declarat ca nu are nicio legatura cu afacerea investigata de procurori.

- Victor Pițurca, fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei, a fost reținut, luni, de DNA, intr-un dosar privind achizitia de produse medicale in pandemie, au declarat surse din ancheta pentru Libertatea.Acesta a fost reținut in dosarul maștilor neconforme livrate in spitalele MAPN.Surse…