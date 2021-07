Stiri pe aceeasi tema

- Președintele al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, susține ca Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „nu ar trebui sa calce pe greblele PCRM și ale PD”. Totodata, acesta menționeaza ca daca PAS „vrea sa creeze un Guvern de specialiști, trebuie sa-l creeze indiferent de coloratura…

- PodcasturiIata ce ar putea face statul daca petroliștii vor ascunde profiturile Expertul pe probleme energetice Victor Parlicov spune ca disensiunile intre stat și operatorii de pe piața produselor petroliere au ajuns in punctul culminant. Dupa adoptarea noii metodologii de calculare a prețurilor…

- Bugetul municipiului va fi validat de Ministerul Finanțelor Publice dupa ce Consiliul Local Focșani a aprobat vineri sumele necesare pentru a acoperi golurile lasate in urma amendamentelor facute de majoritatea PNL-USR PLUS. In cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local care a avut loc in…

- Criza de la Calea Ferata din Moldova trebuie soluționata de urgența, daca acest lucru nu se va intimpla in scurt timp, la toamna griul ar putea ramine blocat in țara. Despre aceasta președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat la postul de televiziune Primul in Moldova. “Trebuie de identificate 30 de milioane…

- Atenție! Cresc prețurile carburanților, potrivit specialiștilor, un litru de benzina va depasi pragul de 6 lei in curand The post Atenție! Cresc prețurile carburanților first appeared on Partener TV .

- Criza de combustibil din sud-estul SUA, provocata de atacul cibernetic asupra firmei Colonial Pipelice, care gestioneaza aproape 9 mii de kilometri de conducte, i-a determinat pe americani sa aiba reactii ciudate. „ANPC”-ul lor le cere deja sa nu mai care benzina cu punga de plastic.

- Mai multe state din Uniunea Europeana, inclusiv Germania și Franța, au propus formarea unei unitați militare care sa fie la dispoziția UE, o forța de raspuns rapid care ar putea interveni in crizele internaționale, scrie Reuters, care citeaza un oficial european de rang inalt,

- Mai multe state din Uniunea Europeana, inclusiv Germania și Franța, au propus formarea unei unitați militare care sa fie la dispoziția UE, o forța de raspuns rapid care ar putea interveni in crizele internaționale, scrie Reuters, care citeaza un oficial european de rang inalt.