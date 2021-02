Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana, in perceptia Ungariei, este formata din natiuni suverane, dar unele state membre incearca sa transfere mai multe puteri Bruxellesului si sa consolideze institutiile UE, a spus premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu publicat joi in revista germana Stern, citat de MTI.…

- Angela Merkel, care prezideaza in acest semestru Uniunea Europeana, scrie “Le Point” citand surse informate de la Bruxelles, așteapta ca Varșovia și Budapesta sa renunțe la a mai opune veto-ul la pachetul financiar european. In caz contrar, spun sursele citate, este in studiu un “plan al celor 25” pentru…

- ”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in…

- Fronda bugetara europeana a Poloniei și Ungariei, secondate de acum și de Slovenia, nu a fost soluționata la videoconferința de joi seara a șefilor de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene. Corespondenții de presa transmit din Bruxelles ca au loc in continuare negocieri intense intre…

- Ungaria a blocat bugetul UE pentru 2021-2027 și fondul de revenire post-coronavirus fiindca ar fi fost obligata sa accepte imigrația, a anunțat premierul țarii, Viktor Orban. Ungaria și Polonia au blocat adoptarea bugetului UE 2021-2027 și a fondului de redresare fața de efectele coronavirusului la…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- In semn de veto fața de șantajul cu „statul de drept” Ungaria si Polonia au blocat, luni, adoptarea de catre guvernele Uniunii Europene a bugetului pentru 2021-2027 si a fondului de redresare, anunta Reuters. Ungaria si Polonia, doua tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din…