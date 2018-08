Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, joi, sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene si a subliniat ca „succesul presedintiei Romaniei la Consiliul UE poate fi asigurat doar prin colaborarea institutiilor nationale”.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Craiova ca românii din afara tarii au oportunitati sa se întoarca acasa si foarte multi îsi doresc acest lucru, potrivit RealitateadeCraiova.net.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, are un apartament in Bucuresti si nu detine terenuri si nici autovehicule, potrivit declaratiei sale de avere reactualizate pe 13 iunie. El a mentionat ca are mai multe conturi la banca, dintre care acela cu cea mai mare valoare este…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri la ceremonia de inchidere a programului-pilot "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene" si le-a multumit personal celor 38 de voluntari care si-au desfasurat activitatea, in perioada aprilie…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, vineri, ca viitorul program european in domeniul cercetarii trebuie sa ofere un acces nediscriminatoriu la finantari pentru toti cercetatorii din UE. Victor Negrescu a participat, vineri, la evenimentul de prezentare in Romania a…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat ca Romania isi propune derularea unui mandat eficient pe perioada presedintiei la Consiliul UE, in care sa joace rolul de mediator impartial in cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat…

- Romania si Croatia vor promova impreuna Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o, luni, la Zagreb, in Republica Croatia. …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face un apel la președintele Klaus Iohannis și la Ludovic Orban de a nu politiza președinția la Consiliul Uniunii Europene (UE) care va fi preluata de Romania in 2019, precizand ca este un obiectiv care nu are culoare politica.Citește…