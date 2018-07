Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene și Institutul European din Romania, organizeaza joi, 12 iulie 2018, la Constanța, o noua ediție a „Consultarilor cetațenești pentru viitorul Uniunii Europene“, in parteneriat cu Universitatea „Ovidius“. Evenimentul,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți, 3 iulie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Biroului Comitetului European al Regiunilor, unde a subliniat ca Romania va gazdui Summitul European al Regiunilor si Oraselor, in perioada exercitarii presedintiei la Consiliul Uniunii Europene,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat marti, la Bruxelles, la cea de-a saptea editie a conferintei internationale "Romanian Energy Day", context in care a afirmat ca presedintia tarii noastre la Consiliul UE va acorda o atentie sporita sectorului energetic si va actiona…

- Ziua Europei este sarbatorita in Parcul Cismigiu din Bucuresti Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Foto: Catalin Radu Ziua Europei este sarbatorita astazi în Parcul Cismigiu din Bucuresti. Cei care ajung acolo pot participa la ateliere de creatie si asista la demonstratiile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la Bucuresti, discutiile axandu-se pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei…