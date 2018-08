Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe si Institutul European din Romania, in parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad si Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputaților, au organizat in Campusul Universitar „Vasile Goldis” o noua ediție a „Consultarilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat vineri, 6 iulie 2018, la Arad, la o noua consultare cetațeneasca privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa, actor global“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii…

- Conform președintelui CJ Timiș, administrația județeana și instituțiile de cultura din subordine vor organiza, in prima parte a anului viitor, o serie de evenimente in care accentul va fi pus pe promovarea autenticitații valorilor autohtone in context european. „Consiliul Județean…

- Parlamentul Romaniei este un partener esential pentru buna reusita a Presedintiei tarii noastre la Consiliul Uniunii Europene, a afirmat, miercuri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE remis AGERPRES, Victor Negrescu…

- "Dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine a sasea tara ca pondere in Uniunea Europeana, iar cetatenii romani vor fi astfel mai bine reprezentati la nivelul Parlamentului European. Acest lucru inseamna un plus de responsabilitate fata de proiectul european pentru care tara…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la sedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, pentru a prezenta stadiul pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, incepand cu 1 ianuarie 2019.In cadrul…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a facut apel la PNL si la presedintele Klaus Iohannis "sa se asigure ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene nu este politizata" si ca, pe viitor, se evita luari de pozitie publica de genul celei a liderului PNL, Ludovic Orban.…