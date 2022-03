Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca aderarea Romaniei si a Bulgariei la Schengen va contribui in mod esential la consolidarea Pietei Unice si la intarirea rezilientei Uniunii Europene in ansamblul sau. Seful statului a avut convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale cu omologul bulgar,…

- Patru elicoptere din Ucraina au aterizat pe un aeroport din Romania. Precizarile MApN, dupa avertismentul lui Vladimir Putin Patru elicoptere din Ucraina au aterizat pe un aeroport din Romania. Precizarile MApN, dupa avertismentul lui Vladimir Putin Pe Aeroportul Internațional din Iași au aterizat patru…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 7 martie, la sediul Partidului Social Democrat, ca Legea offshore este o prioritate și ca pana in vara va fi adoptata in Parlament.„Legea offshore este o prioritate pentru mine și așa am și anunțat in acest inceput de sesiune…

- REȘIȚA – Adrian Popescu, directorul general al TMK Artrom, unul dintre cei mai mari producatori de tevi industriale din Romania, a spus, pentru Ziarul Financiar, ca oprirea activitatii unui complex de uzine ca TMK ARTROM in Romania ar putea produce socuri economice imense! Mai mult, directorul general…

- Seful Biroului vamal al Punctului de trecere a frontierei din Isaccea, Sorin Stavar, afirma ca numarul voluntarilor care aduc ajutoare pentru persoanele din Ucraina este foarte mare si sustine ca traficul de marfuri in zona este aproape inexistent, informeaza Agerpres . Mai multe camioane cu ajutoare…

- Nici un roman "nu trebuie sa se teama pentru siguranta sa si a familiei" Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. Declaratie de presa a presedintelui Klaus Iohannis: Klaus Iohannis: Buna ziua. Din pacate, în aceasta dimineata Federatia Rusa…

- Președintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intalnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Administrația Prezidențiala a transmis un comunicat in care precizeaza ca cei doi oficiali au atins subiecte precum criza de securitate din estul Europei, dar au vorbit și despre…

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…