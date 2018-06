Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, miercuri, la Bruxelles, o intrevedere cu Luca Jahier, presedintele Comitetului Economic si Social European, discutiile fiind axate pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE.…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unui numar de 13 posturi prevazute pentru functii de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

