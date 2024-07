Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu subliniaza, intr-o postare pe pagian sa de Facebook, ca Partidul Social Democrat, din care și el face parte, este cel mai bine reprezentat partid politic din Romania la nivelul Parlamentului European.

- Siegfried Mureșan (PNL), vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European și unul din cei influenți liberali la nivelul UE, a subliniat, intr-un interviu acordat corespondentului Libertatea la Strasbourg, modul cum considera ca ar trebui abordata tema negocierii…

- Uniunea Europeana vrea sa introduca in Romania salariul minim adecvat. De fapt, Guvernul este obligat sa faca asta. Prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), Romania s-a angajat sa transpuna in legislația naționala, pana la data de 15 noiembrie 2024, Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obținut 35% din voturile pentru consiliile județene in urma alegerilor locale, potrivit exit-poll-ului CURS-Avangarde transmis duminica seara. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Național Liberal (PNL) cu 28%. Alianța Dreapta Unita (ADU) și Alianța pentru Unirea Romanilor…

- Partidul Social Democrat - Alianta PSD-PNL CMF 41240002Victor Negrescu, chestor al Parlamentului European și candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, a vorbit, la interviurile Libertatea, despre modul cum PSD vrea sa obțina un rezultat foarte bun in cursa pentru Bruxelles, dar și despre cum…

- ”DN Agrar Group, cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat primul trimestru din 2024 cu afaceri de 40 milioane de lei si un profit net de 8 milioane de lei, in contextul in care pretul laptelui a scazut cu 25% fata de primul trimestru al anului…

- In mesajul sau, edilul Romei, una dintre cele mai frumoase capitale europene, a spus, printre alte: ”Vreau sa imi exprim toata susținerea pentru campania electorala pe care o conduci la Bucuresti! Orașele noastre sunt legate de o istorie profunda, care a pus bazele unei prietenii privilegiate intre…

- Rareș Bogdan a afirmat ca alegerile locale și cele europarlamentare nu sunt chestiuni separate cum par, deoarece primarii au reușit sa faca investiții și cu ajutorul fondurilor europene, deci apartenența la UE a contribuit la dezvoltarea comunitaților noastre.„Reprezentanții PNL și PSD (in Parlamentul…