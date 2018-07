Romania isi doreste o Presedintie a Consiliului Uniunii Europene care sa fie "axata pe cetatean", a declarat, joi, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la conferinta "The Road to Sibiu, from Sofia, via Vienna". "Romania are doua directii principale - prima directie este sa vorbim despre cetatenii europeni, despre acele politici europene, acele decizii care aduc bunastare cetatenilor", a afirmat Negrescu. El a punctat ca, din peste 300 de dosare ce se afla in analiza Consiliului, exista "foarte multe care au un impact real", "de la modul in care e gestionat internetul, pana…