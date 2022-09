Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Contrandu-se din ce in ce mai des unii pe altii, partenerii de astazi care-și impart puterea la guvernare in Palatul Victoria dau semne ca au cam obosit sa se tolereze reciproc. De la o zi la alta apare cate-un semn, devoalat inclusiv prin declaratii in numele partidului, ca ar fi…

- PSD – Sprijin pentru Romania! De la 1 ianuarie crește salariul minim brut, iar pensiile se vor majora! Aceste masuri sunt necesare și așteptate de catre romani, pe buna dreptate, mai ales in contextul creșterii prețurilor. PSD le adopta pentru o distribuție justa și echitabila a resurselor catre cetațenii…

- Incepand cu anul 2023, milioane de angajați din Romania ar urma sa beneficieze de o noua zi libera legala, in conformitate cu Codul Muncii.Mai precis, se pregatește schimbarea Codului Muncii, astfel incat ziua de... Citește AICI in ce zi vor fi LIBERI de la serviciu MILIOANE DE ROMANI, din 2023... …

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va fi prezentat noul pachet…

- Nu cred ca cineva isi poate permite sa traiasca cu salariul minim la jumatate de norma, adica pana in 800 de lei, a afirmat vineri ministrul Muncii, Marius Budai, referindu-se la recenta modificare a Codului fiscal care prevede plata contributiilor sociale si in cazul contractelor part-time.

- Salariul minim din Romania va crește! La nivelul Parlamentului European, pe 7 iunie 2022, se ajungea la ințelegere. Documentul aprobat de eurparlamentari facea referire la salariile minime adecvate in statele blocului comunitar. Concluzia a fost ca salariul minim ar trebui sa fie adecvat pentru a asigura…

- Daca se va implementa directiva privind salariul minim european, in Romania, salariul minim ar putea crește cu aproximativ 300 de lei. Noua legislație va obliga statele membre in care mai puțin de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea…