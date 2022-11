Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, anunța faptul ca, in Colegiul Comisarilor Europeni se discuta calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dar și raportul pozitiv pe care țara noastra l-a primit, in urma evaluarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a facut o trecere in revista a eforturilor facute de catre autoritațile publice și societatea civila in timpul crizei refugiaților cu referire la indeplinirea condițiilor de catre Romania in vederea aderarii la spațiul Schengen aratand ca județul Suceava,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunta ca vor vota astazi, la Strasbourg, rezolutia privind sustinerea aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, incepand cu anul viitor. El afirma ca se asteapta la un vot covarsitor in favoarea Romaniei, grupul extremistilor fiind singura grupare politica…

- Dupa aderarea la Uniunea Europeana și NATO, Romania s-a mișcat destul de apatic, clasa politica avand dificultați sa identifice noi obiective carora sa le confere statutul de „proiect de țara”. Totuși, unul dintre dezideratele cu detenta strategica in jurul caruia s-au adunat multe energii, dar mai…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-a intalnit cu Stefan Lofven, fost premier al Suediei, ocazie cu care "a fost reafirmat sprijinul total al socialiștilor europeni pentru intrarea Romaniei in spațiul Schengen".

- Parlamentul European dezbate azi aderarea Romanie la spațiul Schengen. Dupa 11 ani de asteptare, țara noastra are șansa ca la sfarșitul anului sa fie, in sfarșit, primita in spațiul de libera circulație.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat anunțul cancelarului german Olaf Scholz, privind susținerea pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Aurescu a amintit ca Romania a indeplinit condițiile pentru a fi primita in spațiul comun european.

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa ii mulțumeasca cancelarului german Olaf Scholz pentru sprijinul sau in vederea aderararii Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …