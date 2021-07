Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ramas corigenta din cauza actualului guvern la capitolul PNRR, afirma eurodeputatul PSD Victor Negrescu: „In timp ce deja 12 state europene au inceput implementarea planurilor lor de redresare,...

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Romania a trimis PNRR la Bruxelles, in ultima zi, luni, 31 mai, la ora 15.30. Anunțul a fost facut de ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, pe rețeaua de socializare, unde a dat și cateva explicații. Ghinea spune ca au fost incarcate și trimise cele 240 de fișiere care inseamna PNRR, imparțit…

- Cel puțin o ora și jumatate au intarziere zeci de trenuri din țara. Pe ruta București Ploiești circulația trenurilor a fost interupta temporar din cauza vantului puternic. In mai multe orașe pompierii au intervenit dupa ce copacii au cazut peste autoturisme, iar in Mamaia o macara a cedat sub puterea…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca a discutat cu ministrii, in sedinta Guvernului, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, si le-a transmis ca este momentul ca lucrurile sa accelereze. „Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele alocate Romaniei”, a spus…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de modul in care acționeaza ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Luni dimineața, in ședința Biroului Executiv Național (BExN) al PNL, Orban le-a cerut…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Fostul premier Mihai Tudose, actual europarlamentar PSD, publica un clasament realizat de Financial Times, in care țara noastra este pe locul 10 la capitolul ”mortalitate in exces”. ”Cauza decesului: incompetența guvernamentala”, mai scrie Mihai Tudose. “A aparut un “clasament” trist realizat de Financial…