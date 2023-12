Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania ar trebui sa clarifice foarte rapid pozitia oficiala a Belgiei in ceea ce priveste aderarea Romaniei la zona de libera circulatie, a declarat marti eurodeputatul Victor Negrescu, dupa ce secretarul de stat belgian pentru migratie si azil, Nicole de Moor, a parut…

- Nicole de Moor, secretar de stat pentru migratie si azil in guvernul Belgiei, a declarat marti, la sosirea la Consiliul Justitie si Afaceri Interne ca exista discutii despre extinderea spatiului Schengen in viitor, dar ca mai intai sistemul insusi trebuie reformat, scrie AGERPRES.Secretarul de stat…

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene (UE) se reuneste, la Bruxelles, in zilele de 4-5 decembrie 2023, pe agenda discutiilor aflandu-se ca subiect posibil si aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen. Alte subiecte pe ordinea de zi sunt: lupta UE impotriva criminalitatii…

- Romania dispune in acest moment de „trei variante posibile” pentru a obține o decizie favorabila aderarii in spațiul Schengen pana la finalul acestui an, a precizat europarlamentarul Victor Negrescu. Conform lui Negrescu, șansele aderarii Romaniei in Schengen „au crescut simțitor” chiar daca, in urma…

- Un nou scandal Schengen poate lua amploare, iar Romania e din nou la mijloc. Deși mai multe țari au declarat ca vor susține aderarea, altele gasesc probleme care țin pe loc aderarea Romaniei, dar și a Bulgariei. Este vorba despre Italia. Georgia Meloni a facut un anunț oficial prin care da de ințeles…

- Soluția 'politica' pentru aderarea Romaniei in Schengen! Europarlamentar: 'Lucrurile s-ar transa foarte rapid!'Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a declarat ca Romania are sansa de a adera la Spatiul Schengen si a subliniat ca acesta nu se desfiinteaza, in contextul in care mai multe state au anuntat…

