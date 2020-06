Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat il contrazice pe președintele Klaus Iohannis in legatura cu anunțul redeschiderii creșelor, gradinițelor private sau after-school. Arafat a transmis, marți, ca el este rezervat in privința redeschiderii acestora, mai ales ca acest subiect nu s-a discutat in prezența sa…

- Un cadru medical va fi prezent in fiecare unitate de invațamant din țara, atat in timpul pregatirilor pentru examenele din clasa a VIII-a și a XII-a, cat și in timpul examenelor propriu-zise, a anunțat ministrul Educației. „Am discutat cu domnul ministru al Sanatatii si in fiecare unitate de invatamant…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre ce se va intampla cu gradinițele și creșele private, in condițiile in care mulți dintre parinți s-ar putea intoarce la serviciu."Știu ca azi a avut loc o intalnire cu reprezentanții invațamantului din mediul privat. Sunt mai multe situații. Fie…

- Elevii care sunt diagnosticati cu coronavirus pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala și in spital, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. „Acestia (elevii diagnosticati cu COVID-19 – nr.)) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in sala…

- Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin o declarație de presa, dupa ora 21.00, la sediul MAI. Declarația de presa va fi transmisa de TVR, existand posibilitatea ca celelalte televiziuni sa preia semnalul. Declarația va fi transmisa…