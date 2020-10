Comertul electronic nu a avut pana acum un responsabil clar pentru relatia cu actorii din domeniu si ar trebui ca la nivelul Guvernului sa fie creat un task force pentru dezvoltarea sectorului, a declarat joi europarlamentarul Victor Negrescu, vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European. "Comertul electronic, dupa parerea mea, a fost, asa, aruncat in stanga, in dreapta. Nu prea a existat foarte clar un responsabil in ceea ce inseamna relatia cu actorii din domeniu.(...) Eu cred ca ar trebui ca la nivelul Guvernului sa fie creat un task force pe comert electronic,…