- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta aprobarea de catre Parlamentul European miercuri a proiectului de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei PE in viitoarea sa legislatura, Romania castigand inca un mandat in urma acestui vot. "Dupa iesirea Marii Britanii…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta aprobarea de catre Parlamentul European, a proiectului de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei Parlamentului European in viitoarea sa legislatura, 2019 2024.Proiectul de decizie a Consiliului European face parte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- A mai ramas doar 1 an pana la Brexit. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un spot video despre implicațiile ieșirii Marii Britanii din UE, asupra romanilor din aceasta țara. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ referitor la implicațiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, iar ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, incearca sa explice care sunt fazele negocierilor si ce efect au acestea. Potrivit unui comunicat…

- Comitetul interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene a adoptat calendarul reuniunilor informale ce vor fi organizate in Romania pe durata acestui mandat, in primul semestru al anului 2019, cat si calendarul actiunilor premergatoare exercitarii…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat programul „Voluntari ai Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene“, care se va desfașura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2018, in care vor fi implicați 60…