Victor Negrescu: „Bulgaria ar putea lua fața României, în Schengen” Este important ca subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen sa ramana pe agenda europeana, a postat marti eurodeputatul Victor Negrescu pe o retea de socializare. El subliniiaza ca tara noastra trebuie sa se foloseasca in acest sens de doua momente cheie ale inceputului de an – reuniunea informala a Consiliului JAI din Suedia de la sfarsitul lunii ianuarie si reuniunea Consiliului European din 9-10 februarie. „Anul 2023 poate sa fie anul aderarii Romaniei la spatiul Schengen, daca vom aborda acest subiect coerent si cu profesionalism. Avem nevoie de o actiune externa mai dinamica, de implicare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

