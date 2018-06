Instrumentele europene nu sprijina suficient autoritatile locale si IMM-urile, iar reprezentantii statelor membre care participa la procesul decizional de Bruxelles trebuie sa asculte mai mult vocea autoritatilor publice locale, a apreciat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Autoritatile publice locale din Romania si in mod special municipiile sunt capabile sa participe la procesul decizional european. Romania are o mai mare responsabilitate in plan european, mai ales in actualul context si mai ales in contextul in care, dupa…