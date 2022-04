Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Costel Pana (54 de ani), fost mijlocaș la Flacara Moreni, Dinamo, FCM Bacau și FC Argeș, in prezent antrenor. Ultimul club antrenat de fostul internațional roman este Khaleej Club, formație din liga…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu a declarat, intr-o intervenție in plenul legislativului european de la Strasbourg, ca odata cu aprobarea raportului referitor la educația civica privind Uniunea Europeana, suntem tot mai aproape de obiectivul…

- Ambasada Federației Ruse la București s-a transformat intr-o fortareața, de la debutul razboiului din Ucraina! Reședința din București beneficiaza de o paza suplimentara din partea forțelor statului roman. Ambasada este pazita de efective militare mai mari de jandarmi și au fost instalate și garduri…

- Uniunea Europeana are nevoie de o revizuire a cadrului bugetar 2021-2027 și de mai multa flexibilitate privind fondurile europene pentru a face fața efectelor crizei din Ucraina, afirma eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prestigioasa revista The Parliament Magazine a facut publica lista membrilor Parlamentului European nominalizați pentru premiile europarlamentarului anului pentru activitatea desfașurata in anul 2021. Printre cei nominalizați la aceasta ediție a MEP Awards se numara un singur roman, in persoana eurodeputatului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la dezbaterea dedicata provocarilor multidimensionale de securitate la Marea Neagra, prilej cu care a evidentiat ca actiunile agresive ale Federatiei Ruse afecteaza stabilitatea regiunii,…

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va participa in zilele de 18-20 februarie la lucrarile Conferinței pentru Securitate de la Munchen. Evenimentul va reuni șefi de state și de guverne, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din domeniul securitații, conform deschide.md. Fii…

- Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor il audiaza, miercuri, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, referitor la evolutiile de securitate din bazinul Marii Negre si la pozitia statului roman in cadrul NATO si al Uniunii Europene cu privire la acest subiect.…