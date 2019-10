Victor Negrescu ar fi fost respins de Ursula von der Leyen pentru nerespectarea procedurilor

Potrivit unor surse de la Bruxelles, candidatura lui Victor Negrescu nu intruneste conditiile necesare. Mai exact, propunerea nu a facuta in urma unui consens intre guvernul roman si Presedintie.

In plus, procedura prevede ca un candidat la postul de comisar european sa fie aprobat in Parlament, lucru care nu s-a intamplat cu Victor Negrescu.

Ursula von der Leyen a cerut din nou Romaniei sa ia o hotarare cat mai repede, pentru a ajunge la un consens intre cele doua instituții, in ceea ce privește propunerea pentru postul de comisar european.

Presedintele-ales al Comisiei…