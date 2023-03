Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a realizat in aceste zile o vizita de lucru la Madrid pentru a discuta cu oficialii spanioli despre presedintia Spaniei la Consiliul UE din al doilea semestru al anului si includerea aderarii Romaniei la spatiul Schengen printre prioritatile mandatului, anunta eurodeputatul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu (foto) solicita accelerarea demersurilor pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si elaborarea unei strategii nationale, la care sa participe toti cei care pot contribui la realizarea acestui obiectiv important de tara, cu scopul de a-l indeplini pana la alegerile…

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania isi exprima dezamagirea si nemultumirea vizavi de blocarea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, in conditiile in care, asa cum au constatat numeroase state membre, tara noastra a facut eforturi sustinute pentru a indeplini conditiile impuse.Blocarea accesului…

- Consiliul JAI se va pronunța astazi in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen, autoritațile romane fiind hotarate sa ceara un vot in acest sens. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania va cere un vot pentru aderarea la spațiul Schengen in Consiliul JAI. „Suntem hotarați sa mergem pana la…

