Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, ca Alba Iulia va gazdui pe perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE) mai multe reuniuni dedicate, printre altele, conceptului de smart city, turismului, educatiei, evenimente la care vor participa sute de oficialitati de marca, persoane cu responsabilitati la nivelul institutiilor europene. "Organizand reuniuni in toata tara, summit-ul de la Sibiu, reuniunile ministeriale de la Bucuresti, dar si aceste actiuni in toate zonele tarii transmitem un mesaj foarte clar: ca, in definitiv,…