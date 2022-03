Victor Negrescu a solicitat in plenul Parlamentului European sprijin suplimentar pentru Romania, in gestionarea crizei refugiatilor.

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca Romania va transmite Comisiei Europene, in urmatoarele zile, solicitarile de sprijin financiar legate de gestionarea situatiei refugiatilor din Ucraina.

- Cotidianul OPINIA și portalul www.opiniabuzau.ro, impreuna cu alte peste 35 de ziare locale, 80 de radiouri și 45 de televiziuni partenere ale ARBOmedia, se alatura inițiativei acestei companii de publicitate și iși pune la dispoziție, cu titlu gratuit, spațiul disponibil pentru toate persoanele și…

- Prefectul Alexandru Moldovan s-a deplasat astazi in zona Vamii Siret, unul dintre cele mai solicitate puncte de intrare in Romania a cetațenilor ucraineni care fug din calea razboiului. Activitațile desfașurate au urmarit realizarea unei colaborari cat mai stranse și eficiente intre toate instituțiile…

- Intr-o intervenție avuta in plenul Parlamentului European, eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat aderarea Romaniei la Schengen, in acest an. Acesta a explicat faptul ca Romania respecta toate criteriile de aderare fiind de facto parte din toate mecanismele specifice spațiului Schengen și a solicitat…

