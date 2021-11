Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie 2018, actorul Cosmin Natanticu s-a casatorit cu cantareața Eliza Georgescu, iar nași le-au fost Catalina și Mihai Bobonete. Acum, la trei ani de la casatorie, cei doi vor sa iși mareasca familia, sa devina parinți. Eliza a fost cea care a facut acum declarații despre acest subiect. Invitata…

- Scandal de proporții in casa Mireasa, capriciile iubirii! Alex le-a adresat cuvinte grele concurentelor Adelina și Alina. Acestea sunt de parere ca Alex a venit la aceasta emisiune pentru a se face cunoscut și pentru faima, insa concurentul le numește doua frustrate, pentru ca nu au putut ajunge la…

- Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au regasit dupa ani de zile in care au fost prieteni și și-au dat o șansa iubirii, iar astazi sunt nedesparțiți. Cei doi s-au casatorit in urma cu un an și traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna. Ei bine, mai siguri ca niciodata pe rodul iubirii lor, au marturisit…

- Larisa Iordache a trecut prin clipe grele in aceasta vara, asta deoarece mama ei a murit din cauza unei boli grave. Acum sportiva a oferit cateva declarații la Antena Stars despre cum a putut sa treaca peste perioada cumplita.

- Anca, concurenta de la Mireasa sezonul 4 a fost invitata la Mireasa Capriciile iubirii, emisiune prezentata de Gabriela Cristea pentru a spune ce simte dupa ce a fost parasita de Victor pentru Andrada.

- Mama gemenilor morți in Ploiești a reacționat, tot printr-un live pe TikTok, dupa ce o internauta a facut-o vinovata de tragedia care a șocat Romania. Insa, Andreea nu s-a lasat și continua sa-și acuze prietena, pe Alina, de decesul minorilor. Iata ce spune despre amica sa, dar și despre ceea ce s-a…