- Andrada și Victor au avut aseara o discuție liniștita in care concurenta i-a cerut iubitului ei sa-i spuna daca are ceva sa-i spuna pentru ca a simțit o schimbare de atitudine din partea lui. Concurentul este ingrijorat excesiv.

- La petrecerea de sambata, Andrada a avut o remarca: "Vine John peste tine", iar discuția dintre ea, Victor și doamna Lenu a fost intrerupta de Amalia. Bruneta iși dorește mult sa vina cat mai repede in competiție.

- Andrada și Victor sunt mereu atenți unul cu celalalt, iar pentru a se cunoaște mai bine, cei doi au abordat și subiectul trecutului amoros. Victor i-a povestit iubitei sale despre fostele relații.

- In ediția de vineri seara a emisiunii ”Mireasa- Capriciile iubirii”, protagoniștii au fost Petrica, Ela și doamna Ioana. Insa, pe fir, suprizator, in apararea concurentei a intrat și sora lui Petrica. Fata a avut un mesaj dur petru mama sa, indemnand-o sa se intoarca acasa, daca nu ii poate lasa pe…

- In casa ”Mireasa” au avut din nou loc momente tensionate, protagonistele ultimului scandal fiind Andrada, Alina și Adelina. Astfel, dupa ce iubita lui Victor a trebuit sa le faca fața celor doua adversare, mama sa a intrat in direct și le-a pus pe fete la punct. Iata ce le reproșeaza domna Ionela.

- Concurenții din marea aventura Asia Express incep din ce in ce mai mult sa aiba simțul concursului, așa ca din ce in ce mai tare fiecare echipa iși dorește sa puna cu orice preț mana pe marele premiu, acela de 30.000 de euro. Așadar, in aceasta ediție au fost desemnate echipele care vor pleca in cursa…

- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.