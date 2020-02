Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, duminica seara, ca starea romanului de pe nava de croaziera din Japonia, infectat cu coronavirus, este buna si stabila. El a precizat ca in aceeasi stare se afla si ceilalti romani de pe nava. Ministrul a prezentat masurile luate de Guvern pentru a proteja…

- Ingrijorate de raspandirea rapida a noului coronavirus pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in portul Yokohama (Japonia), mai multe tari au decis sa-si evacueze imediat cetatenii.

- Romanul infectat cu noul tip de coronavirus este casatorit cu o moldoveanca. Ambii lucreaza pe nava de croaziera "Diamond Princess", aflata in carantina in portul Yokohama din Japonia. Din fericire, testele medicale au aratat ca femeia nu este contaminata cu virusul letal.

- Starea romanului infectat cu coronavirus este buna, a anunțat, vineri, Ministerul de Externe, care precizeaza și faptul ca ceilalți 16 romani de pe vasul Diamond Princess nu au gripa noua. Barbatul, ospatar pe vas, este internat intr-un spital din Japonia.Ministerul de externe a revenit, vineri,…

- Romanul care s-a infectat cu coronavirus era angajat la bucataria vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina intr-un port din Japonia, potrivit Digi 24. La bord se afla si sotia care face parte din personalul navei. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de…

- Romanul de pe nava de croaziera Diamond Princess, infectat cu coronavirus, este din județul Argeș și va fi tratat in Japonia, a declarat, pentru Mediafax, prefectul județului Argeș, Emanuel Soare.

- Un roman de pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia are coronavirus, a anunțat Ministerul roman de Externe. Este vorba despre un cetatean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. „Pe vas sunt peste 200 de cazuri de imbolnavire. Nu cred ca e…

- Un roman aflat pe nava de croaziera aflata in carantina in Japonia, Diamond Princess, este infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul de Externe. „Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetațean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess,…