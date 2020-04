Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt in primul rand medic, am depus un juramant și niciodata nu abandonez și nu am abandonat un proiect. Voi ramane in linia intai in aceasta criza, deci nu abandonez aceasta criza, o voi relua ca medic și voi consilia echipa Ministerului Sanatații de cate ori va fi nevoie și voi ramane in București…

- Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, care și-a dat demisia joi, susține ca in niciun caz nu a parasit corabia in timpul furtunii și ca ramane alaturi de Ministerul Sanatații daca va fi nevoie de expertiza lui.Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, a declarat, joi, ca va ramane…

- Nelu Tataru a fost senator PNL in perioada 2012-2016 și secretar de stat la Ministerul Sanatații, in guvernarea PNL, ca adjunct al lui Victor Costache. Inainte de a veni la București, Tataru a condus Spitalul Municipal Huși. Nelu Tataru este de ani buni in politica, in PNL. A condus organizația municipala…

- Dr. Ioan Emilian Imbri, manager al Spitalului ”Victor Babeș”, a declarat, joi, la Realitatea PLUS ca demisia lui Victor Costache, din funcția de ministru al Sanatații, este din motive personale. Mai mult, acesta a precizat ca este ”extraordinar de greu” sa conduci, dand explicație pentru fiecare demers.”Eu…

- In plina pandemie de coronavirus, ministrul Sanatații, Victor Costache, a demisionat, dupa declarațiile pe care le-a facut miercuri, despre testarea populației Bucureștiului la coronavirus. Premierul Ludovic Orban il propune ca ministru al Sanatații pe Nelu Tataru. „Am luat act de demisia ministrului…

- Decizia demisiei a fost luata in urma unei discutii in contradictoriu intre Victor Costache si Ludovic Orban. Secretarul de stat Nelu Tatatu va prelua, cel mai probabil, conducerea Ministerului Sanatatii. Premierul Ludovic Orban va susține miercuri , la ora 10.30, declarații de presa…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…