"Traim vremuri care nu au mai existat nici in Romania, nici in Europa, nici in lume si trebuie sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. In momentul de fata, la nivel national, avem peste 10.000 de tip Real Time PCR iar in paralel avem teste rapide. Numai in depozitele UNIFARM sunt 50.000 de teste rapide. Mai fiabile sunt testele de tip Real Time PCR, numai ca acestea se realizeaza la indicatiile epidemiologice strict. In momentul de fata se face Real Time PCR in Bucuresti, la 'Victor Babes', 'Matei Bals', Spitalul Militar Central, am deschis un centru in plus la ANSVSA…