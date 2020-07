Jurnalistul Victor Ciutacu, cel care i-a prezis recent lui Raed Arafat ca isi va pierde capitalul de imagine din cauza prestatiei publice din pandemie, afirma ca secretarul de stat a inceput sa aiba un comportament de despot.

"Pe cat de aiuritoare și de abjecta a fost campania impotriva lui Raed Arafat in cazul Colectiv, pe atat de absurda, ilogica și iraționala e prestația lui publica in criza Covid. Ma feresc sa speculez pe șantaje și/sau ordine, dar nu am nici o rezerva in a spune ca fondatorul SMURD e despotic și ca s-ar simți perfect intr-o dictatura militara la care sa fie parte",…