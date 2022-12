Stiri pe aceeasi tema

Romania TV a fost exclusa din grila de posturi retransmise prin rețele de cablu afiliate statutului, prin MoldTelecom. In schimb au bagat 3 posturi din Ucraina, in limba ucraineana.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pentru primarii și președinții de consilii județene din Romania carora primarul general Ion Ceban le cere bani și proiecte pentru Chișinau.

The President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, will pay a visit to Romania on Tuesday.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, mulțumește Romaniei pentru furnizarea de electricitate. „Romania ne ajuta din nou - de maine, vom cumpara electricitate de peste Prut. Mulțumim, Romania! Apreciem acest ajutor prompt și generos, intr-un moment de mare incercare pentru noi", afirma ea.

In total, in Romania lucreaza circa 142.000 de persoane in sectorul de IT, dintre care aproape 98.000 sunt in Bucuresti, Cluj si Timis, informeaza Ziarul Financiar.

Bucureștiul a spus ca in 20 de ani a umplut inchisorile cu persoane din eșaloanele superioare ale puterii, relateaza Sega din Bulgaria preluat de rador.

Moldovenii care detin si pasaportul rusesc risca sa ramana fara cetatenia R. Moldova daca vor lupta de partea agresorului in razboiul din Ucraina, a anuntat presedintele Maia Sandu intr-o conferinta de presa, anunța news.ro.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele razboiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor in domeniul energiei, economiei și securitații, conform deschide.md.