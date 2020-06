Stiri pe aceeasi tema

- Informație de ultima ora dupa bomba DNA. Nelu Tataru , ministrul Sanatații a solicitat intrunirea de urgența a Consiliului de Administrație in vederea luarii deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție.Procurorii…

- Senatul a adoptat, marti, un proiect de lege privind organizarea si functionarea Politiei Romane, prin care se stabileste ca seful Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) este numit de ministrul de Interne, si nu de premier, cum este prevazut in forma in vigoare a actului normativ, informeaza…

- Camera Deputatilor a respins propunerea legislativa pe 27 noiembrie 2019, iar Senatul a adoptat-o, marti, cu 91 de voturi "pentru" si 43 "impotriva". Potrivit legii in vigoare "Inspectoratul General al Politiei Romane este condus de un inspector general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie…

- George Niculescu, prefectul județului Constanța, vine cu o serie de scenarii pentru turiștii care iși vor petrece concediul la malul Marii Negre. Unul dintre acestea este testarea turiștilor care vin pe litoral. Prefectul a mai spus ca a discutat cu reprezentanții patronatelor din turism și cauta soluții…

- CARAȘ-SEVERIN – Operațiunea de stingere a incendiului in zona Bauțar-Bucova, extins și in Hunedoara, in zona Cernișoara, continua, fiind supravegheata azi chiar de ministrul de Interne, Marcel Vela. Șeful MAI a sosit la fața locului tot cu un elicopter! De cateva zile, pompierii din comuna Bautar,…

- Un Antonov AN 124 incarcat cu echipamente medicale ajunge in Romania pe 7 aprilie. Seful UNIFARM spune ca inca 12 avioane de tip cargo vor aduce in Romania echipamente medicale pe tot parcursul acestei luni.„Unul dintre avioane este o premiera in Romania, va fi un Antonov cu o capacitate de…