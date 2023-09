Stiri pe aceeasi tema

- EXPLICAȚII… Potrivit unor surse, Ioan Buruiana, fostul director economic al DGASPC Vaslui, este audiat in aceste momente de procurorii DNA Iași. Acesta da declarații cu privire la dosarul mitei de 1,25 milioane lei, primita de Dumitru Buzatu. Vremea noua a incercat sa-l contacteze pe Ioan Buruiana,…

- Noi imagini cu operațiunea procurorilor de la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) in cazul președintelui Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu. Ce le-a spus procurorilor politicianul exclus din PSD in momentul in care i-au gasit banii: „Economiile mele”. Video Prima reacție a lui Dumitru…

- Vremea Noua a obținut referatul procurorilor DNA, in baza caruia s-a cerut arestarea preventiva a președintelui Consiliului Județean Vaslui. Potrivit documentului, Dumitru Buzatu și-a depașit atribuțiile, acesta influențand desfașurarea proiectului de reabilitare și modernizare a Drumului strategic…

- La sosirea la locuința sa, Dumitru Buzatu a trecut pe langa reporterii de la fața locului, escortat de anchetatori, și a afirmat: „Veți fi informați”. Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant vineri seara de procurorii DNA, in timp ce primea o mita de 1,25 milioane…

- Toate sondajele - atat cele „pe bune”, pentru uzul intern al partidelor, cat și cele sortite „influențarii” electoratului - n-au cum sa mai ascunda faptul ca societatea romaneasca s-a saturat de actuala clasa politica. De fapt, problema cea mai spinoasa e tocmai ideea de „clasa politica”. Ea implica…

- Ședința de examinare a recursului Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) in litigiul cu ex-procurora Victoria Pascalov, implicata in scandalul mitei de 250 de mii de euro, a fost aminata pentru o perioada nedeterminata. Motivul unei astfel de decizii a Curții Supreme de Justiție (CSJ) este imposibilitatea…

- NEMILOS….Fostul parlamentar de Vaslui, Corneliu Bichineț, pare mai decis ca niciodata sa revina in politica, iar pentru asta a decis sa marturiseasca public toate greșelile trecutului. In cadrul unei conferințe susținuta ieri, acesta a explicat, in stilul sau caracteristic, cum a ajuns sa faca alianța…

- Consilierul de stat Madalina Turza a fost demisa din guvern de premierul Marcel Ciolacu. Turza era consilier de stat in cadrul Cancelariei premierului și conducea Departamentul pentru responsabilitate sociala comunitara si grupuri vulnerabile. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta spune ca decizia…