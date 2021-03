Stiri pe aceeasi tema

- Marian Godina intra in plin in scandalul iscat in jurul doctoriței Flavia Groșan. Intr-un text pe blogul sau, Godina o ironizeaza pe doctorița, dar și pe cei care cred ca aceasta a reușit sa vindece mai mulți bolnavi de coronavirus folosind medicamente ieftine. "Pai noi, romanii, avem medicul…

- Un barbat a fost accidentat mortal, marți, de un tren, la intrarea in orașul Brașov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe magistrala 400, la intrare in municipiul Brașov, la kilometrul feroviar 2+300 de metri, județul Brașov, un tren care circula…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea a izbucnit dupa ce INS a prezentat date din care reiese ca veniturile romanilor au scazut, iar prețurile au crescut. "Mai putini bani in buzunar pentru fiecare roman : acesta este rezultatul unui an si jumatate de guvernare “de dreapta”. Cat am guvernat, am fost…

- Galati: Politist care a circulat cu autospeciala pe contrasens, desi nu se afla in misiune, sanctionat - VIDEO Un politist din Galati a fost sanctionat contraventional si a fost lasat fara permisul de conducere, dupa ce a fost filmat conducand autospeciala pe contrasens, desi nu era in misiune.…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat, joi, vaccinul anti-COVID-19 produs de Johnson&Johnson, primul care se administreza intr-o singrura doza, anunța Mediafax. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din Sibiu: Angajații ATI mizau pe internații fara aparținatori…

- Aceștia au primit un mail prin care au fost informați ca, in cazul in care vor refuza vaccinarea, atunci vor trebui sa prezinte un test PCR negativ la fiecare trei zile pentru a se putea prezenta la serviciu. Reprezentantii Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminarii spun ca gestul…

- Directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, doctorul Calin Cipaian, a declarat luni, pentru Agerpres, ca cel mai mare spital public din judet, unde au fost si sunt tratati cei mai multi pacienti cu COVID-19, este pregatit sa faca fata unui al treilea val al pandemiei.…