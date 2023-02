Stiri pe aceeasi tema

- Doua ample expozitii - "Brancusi: surse romanesti si perspective universale" si "Victor Brauner: inventie si magie" - vor fi deschise cu colaborare franceza in cadrul programului "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii", a anuntat directorul general al Institutului Francez in Romania, Julien Chiappone…

- Desley Ubbink, mijlocașul de 29 de ani, de la UTA, a explicat pentru Libertatea ce-i place in țara in care lucreaza, de la oameni la locuri și la prețurile mult mai prietenoase decat in locurile nataleDesley Ubbink este mijlocaș central olandez al celor de la UTA. Este din iulie 2021 in Romania, la…

- „Buna ziua, Romania! Buna ziua, Eminescu!”, a spus Robert, elev al Colegiului Național „Mihai Eminescu” intr-o emisiune TV, la atelierul de proiecte al simpozionului liceului. Un atelier al binelui, frumosului, creației, așa cum au fost toate celelalte care s-au petrecut ca un omagiu la adresa poetului…

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- Timișoara, capitala europeana a culturii, gazduiește in septembrie cea mai mare expoziție Brancuși din ultima jumatate de secol in Romania. Vor putea fi vazute opere precum Prometeu, Muza adormita, Domnisoara Pogany sau Maiastra. Cea mai mare expozitie Brancusi din Romania din...

- Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Arta din Timișoara, a luat atitudine fața de decizia Austriei de a vota impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Managerul scrie pe Facebook ca a decis sa anuleze o expoziție programata pentru 2024, la MNART, in colaborare cu parteneri din Austria.…

- Muzeul Național de Arta Timișoara deschide joi, 15 decembrie, incepand cu ora 19:00, expoziția „Paul Neagu. O retrospectiva”, prima de o asemenea anvergura dedicata artistului de origine romana care, din 1971, a trait și lucrat la Londra dar a ales Timișoara ca loc de veci. Expoziția trece in revista…

- In cursul acestei saptamani, Muzeul Satului Banațean organizeaza cea de-a VII-a ediție a simpozionului internațional de comunicari științifice „Memoria Satului Romanesc”, pregatit de muzeografii Catalin Balaci și Andrei Milin, la care vor participa specialiști din domeniul muzeal, al științelor asociate…