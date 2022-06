Stiri pe aceeasi tema

- "Detitularizarea" este luata in calcul ca sanctiune pentru profesorii care nu respecta regulile de etica si deontologie profesionala, precum cei care dau meditatii elevilor din propria clasa sau care manifesta agresiune fata de elevi, potrivit ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a mentionat…

- Banii nu par a fi o problema pentru Lino Golden! Artistul a facut furori, asta dupa ce s-a etalat pe strazile Capitalei cu noua lui bijuterie pe patru roți. Paparazzii Spynews. ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe urmele cantarețului și-a l-au surprins in compania prietenilor…

- Momente dificile pentru fostul club sportiv a lui Ionuț Negoița! Dinamo a retrogradat pentru prima data in istorie dupa 74 de ani, iar dupa o asemenea infrangere au aparut din ce in ce mai multe voci care incearca sa gaseasca vinovații. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…

- Mihai Leu nu mai ține cont de nimic atunci cand vrea sa se distreze in oraș. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivului și l-au surprins in timp ce petrecea timp prețios alaturi de prietenii lui, insa și incalcand legea.

- Cand ești Mirel Radoi iți permiți orice, chiar sa incalci și regulile de circulație in trafic. Paparazzii Spynews. ro, site numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului selecționer și l-au prins in fapt. Iata cum a fost surprins antrenorul!

- Cand vine vorba de copiii ei, Sabina, sora lui Gabi Badalau, este foarte atenta și se dedica trup și suflet, insa atunci cand iese in trafic cu bolidul de lux, situația se schimba radical. Paparazzii SpyNews au fost "pe urmele ei" și au surprins-o in timp ce facea o mare greșeala la volan, chiar in…

- Ce nu face o femeie pentru a ajunge la timp la intalnirea cu iubitul ei? Raspunsul il gasim in acțiunile Emmei chiar in trafic. Iubita lui Tavi Colen a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in timp ce incalca regulile de circulație pe strazile Capitalei.