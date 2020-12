Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape patru ani, Oana Roman și familia ei au caștigat procesul cu statul roman și astfel pot intra in posesia bunurilor lasate de matușa ei. Acum urmeaza ca toate bunurile sa fie imparțite intre ea, sora și mama ei. Vedeta a facut și primele declarații.„Am caștigat procesul despre contestarea…

- Noi amanunte halucinante din dosarul in care apare Alex Bodi! In documentul oficial, pe care Spynews.ro vi l-a prezentat in exclusivitate, se arata modul in care controversatul afacerist și-ar fi abuzat fosta soție!

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Primarul inca in exercițiu al Capitalei, Gabriela Firea, acuza haosul generat de deciziile contradictorii ale Comitetului pentru Situații de Urgența al Capitalei, care au bulversat milioane de...

- Gabriela Firea a declanșat un nou atac la adresa premierului și a autoritaților, dupa ce situația pandemiei de COVID-19 pare sa fie scapata de sub control. In urma tuturor balbelor transmise in contextul intrarii Capitalei in scenariul roșu, fostul primar avertizeaza bucureștenii ca vor plati pentru…

- Mai mulți tineri pusi pe distracție au fost reținuți in aceasta noapte pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei.Potrivit poliției la fata locului s-au deplasat 2 echipe BPRO care au reținut și escortat 4 persoanele in incinta IP Buiucani pentru documentare.

- Ieri, 27 septembrie, au avut loc alegerile locale iar locuitorii Capitalei si-au ales primarul general, primarii de sectori si consilierii. Asa cum era de asteptat, toata lumea vrea sa stie cine sunt primarii din Bucuresti si ce averi au ei! Cine sunt primarii din Bucuresti si averile lor Marea batalie…

- Potrivit unui vers celebru, cu mici adaptari, nu doar baieții, ci și milionarii „plang” cateodata. Dan Șucu a demonstrat ca nu știe sa piarda nici macar in fața celor mai buni prieteni. Așadar, afaceristul a fost vazut in timp ce se oftica mai rau decat un copil de fiecare data cand reușește sa o „dea…